Expo 2020 Dubai: 100 mil visitantes no Pavilhão de Portugal

O Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai atingiu, na passada quinta-feira, os 100 mil visitantes, disse hoje à Lusa fonte oficial da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

A exposição mundial arrancou em 01 de outubro, depois de ter sido adiada um ano devido à pandemia de covid-19, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

De acordo com a mesma fonte, em 11 de novembro, o Pavilhão de Portugal, que está localizado no distrito da sustentabilidade (um dos três da Expo Dubai), “chegou aos 100 mil visitantes”.

O visitante 100 mil foi Joseph Said, que veio do Iraque.

O Pavilhão de Portugal vai ter em destaque, desde hoje até 05 de dezembro, a fileira casa, com a presença de artesãos, designers e várias atividades que irão promover a oferta dos produtos portugueses na Expo 2020 Dubai.

De acordo com o programa, a abertura do mês desta fileira vai contar com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da vice-comissária de Portugal para a Expo, Francisca Guedes de Oliveira.

“Ao longo de quatro semanas, o Pavilhão de Portugal recebe empresas e associações da fileira casa, que participam na exposição mundial através de conferências e mostras de mobiliário, peças de design e objetos decorativos — tudo de origem nacional”, refere o programa.

A Expo Dubai, que termina em 31 de março de 2022, é o primeiro grande mega evento desde o início da pandemia onde são esperados 25 milhões de visitantes.

Os organizadores da Expo 2020 Dubai classificaram o primeiro mês do evento como um “grande sucesso”, anunciando 2.350.868 visitas de 01 a 31 de outubro.

Esta é a primeira vez na história da Expo mundial que cada país tem o seu próprio pavilhão – 192 no total.

A Expo 2020 é a primeira exposição mundial realizada na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia (MEASA, na sigla inglesa), no ano do jubileu de ouro dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a organização da Expo, durante outubro, das quase 3,6 milhões de viagens para o evento, mais de 1,1 milhões de ida e vinda foram realizadas através do metro do Dubai.

O Pavilhão da Arábia Saudita, um dos maiores da Expo Dubai, atraiu no mês passado meio milhão de visitantes.

Localizado no sul do Dubai, o local conta com 4,38 quilómetros quadrados, dos quais cerca de dois quilómetros quadrados são área fechada.

O “coração” da Expo é a praça Al Wasl, que conta com uma cúpula de 130 metros de largura e 67,5 metros de altura, que engloba um espaço de 724.000 metros cúbicos, segundo dados da organização. Tal corresponde ao volume de quase 300 piscinas olímpicas — e é mais alto do que a Torre de Pisa.

O projeto conta com 13,6 quilómetros de aço, o equivalente à altura de 16 Burj Khalifas (a torre mais alta do mundo, com 828 metros, que fica no Dubai), pesa 2.544 toneladas, o mesmo que 25 baleias azuis e é quase tão largo quanto dois aviões Airbus A380 alinhados asa a asa.

Os três distritos da Expo 2020, oportunidade, mobilidade e sustentabilidade apresentam-se em forma de pétalas, as quais convergem na praça Al Wasl.