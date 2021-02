Explosão no último teste da SpaceX

O protótipo de foguetão Starship SN9, que pertence à SpaceX, explodiu durante o segundo ensaio realizado esta terça-feira.

A companhia criada pelo filantropo Elon Musk, também fundador da empresa de automóveis elétricos Tesla, testou na terça-feira o último protótipo da Starship, em Boca Chica, no Texas, dois meses depois do primeiro teste.

Apesar das expectativas, o resultado foi o mesmo: o foguetão atingiu uma altitude de 10 quilómetros – um pouco menos do que no primeiro ensaio – e iniciou as manobras de regresso, mas não conseguiu endireitar-se atempadamente e explodiu quando embateu no solo.

