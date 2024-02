Explosão no Paquistão causa pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas numa explosão na sede eleitoral de um candidato independente às eleições no Paquistão, um dia antes do escrutínio, revelaram as autoridades.

O ataque aconteceu em Pashin, distrito da província do Baluchistão, disse Jan Achakzai, porta-voz do governo provincial.

Segundo o responsável, os feridos estão a ser transportados para um hospital próximo e a polícia informou que alguns estão em estado crítico.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque, que ocorreu um dia antes da realização das eleições parlamentares no Paquistão.

O bombardeamento ocorreu apesar do destacamento de dezenas de milhares de forças policiais e paramilitares em todo o Paquistão para garantir a paz, após uma recente onda de ataques no país, especialmente na província do Baluchistão.

Esta província rica em gás, na fronteira do Afeganistão e do Irão, tem sido palco de uma insurreição levada a cabo por nacionalistas há mais de duas décadas.

Inicialmente, os nacionalistas reclamavam uma parte dos recursos da província, mas depois insurgiram-se pela independência.

Os talibãs paquistaneses e outros grupos militantes também têm uma forte presença na província.