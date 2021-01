Explosão em Madrid mata três pessoas

Uma forte explosão de gás num edifício no centro de Madrid, cuja fachada se desmoronou, causou, esta quarta-feira, pelo menos três mortos e vários feridos, segundo fonte da polícia espanhola citada pela EFE.

De acordo com as imagens dos media espanhóis, várias pessoas sentadas no passeio com feridas ligeiras foram atendidas pelos serviços de emergência pouco depois da explosão que ocorreu cerca das 15:00 (14:00 em Lisboa).

A explosão atingiu a fachada de um edifício localizada na Rua de Toledo, no bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo, ao lado da igreja de La Paloma.

À hora desta publicação, os meios de socorro estão na área, que foi completamente isolada, estando em curso a evacuação de transeuntes.