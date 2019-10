Explicação e demonstração da mentira

A afirmação de que a maioria dos deputados do parlamento europeu – nos quais me incluo – votaram contra o salvamento de refugiados no Mediterrâneo é absolutamente falsa, insidiosa e revela o carácter de quem a profere.

Seria tão legítima como dizer, pela mesma ordem de razões, que a esquerda votou contra o salvamento de refugiados no Mediterrâneo.

De resto, só por absurdo se poderia imaginar que uma maioria dos deputados no Parlamento Europeu desejasse a morte de quem seja. Causa perplexidade esta conclusão tão óbvia não ocorrer a quem coloca essa possibilidade.



Explicando e por partes:



1. Foram várias as propostas sujeitas a votação e não apenas uma, com o mesmo objectivo.



2. O PPE apresentou uma proposta com o mesmíssimo fim – entre outras coisas, cuidar do resgate e salvamento de pessoas em risco no Mediterrâneo -, proposta esta que foi chumbada. (proposta de resolução B9-0132/2019)



3. O mesmo destino, de resto, tiveram outras propostas, da autoria dos grupos políticos ECR e ID.



4. Ou seja, significa isto que não foi apenas a proposta do relator socialista (B9-0154/2019) que foi chumbada com votos da direita. Foram todas propostas, nomeadamente as referidas, com votos da esquerda.



5. Houve eurodeputados de todos os partidos, socialistas e do grupo de extrema-esquerda em que se inserem BE e PCP também -, que votaram contra a proposta socialista. Houve até um eurodeputado do BE que nem sequer votou.



6. Para que conste, as razões do voto contra à proposta socialista foram:

– A recusa da distinção entre refugiados e migrantes, sabendo-se que a uns e outros se aplicam leis diferentes, e recursos sempre escassos;

– A tentativa de instrumentalização política do fenómeno, atribuindo-se a algumas ONGs o tratamento quase equivalente a Estados, coisa que obviamente não são.

– A recusa da necessidade da cooperação com países terceiros, por forma a combater as causas que levam tantos a deixar os seus países de origem;

– A ausência de resposta para pôr fim ao modelo de negócios perpetuado pelos traficantes e grupos criminosos que têm em mãos a vida de pessoas vulneráveis.



Fica a explicação e obviamente demonstrada a mentira, pelo menos para quem queira fazer uma interpretação de boa-fé .