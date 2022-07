Não há só um português a rumar à Bélgica

O Anderlecht, terceiro lugar da liga belga na época passada, contratou o guarda-redes do Estrela da Amadora. A Fábio Silva junta-se Gonçalo Tabuaço.

Depois do empréstimo de Fábio Silva ao Anderlecht, o outro português assina agora um contrato válido por quatro temporadas, como refere O Jogo. O guarda-redes internacional português tem apenas 21 anos, e terá agora a sua primeira experiência internacional.

Gonçalo Tabuaço passou na formação do Porto. Passou também no Paços de Ferreira, no Vitória de Guimarães, no Portimonense, no Beira-Mar e, mais recentemente, no Leixões.

