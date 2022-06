Ex-secretários de Estado das Comunidades condecorados por ordem nacional

José Luís Carneiro e Berta Nunes, ex-secretários de Estado das Comunidades Portuguesas, foram condecorados com a Ordem Dom Afonso Henriques – Grau Ouro da Federação Ibero-Americana dos Luso-Descendentes. Em causa está o trabalho realizado junto das comunidades.

No 12° aniversário do Observatório dos Lusodescendentes, os ex-secretários de Estado foram condecorados no evento também organizado pela Federação Ibero-Americana dos Lusodescendentes. O agraciamento foi concedido pelo trabalho junto das comunidades na Venezuela.

A cerimónia decorreu na passada terça-feira, onde a agora deputada deixou o agradecimento às associações de lusodescendentes. Berta Nunes referiu as comunidades ainda como “uma grande riqueza de Portugal, que temos de continuar a apoiar e a valorizar” nas suas redes sociais.

Para além de José Luís Carneiro e Berta Nunes, a jornalista Paula Machado e o empresário das comunidades João Pina também foram condecorados.

#portugalpositivo