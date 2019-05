Ex-secretário de Estado condenado a quatro anos de prisão

O secretário- geral do PS advertiu o partido que a vitória nas eleições europeias acarreta uma “responsabilidade acrescida” e não é um “cheque em branco”. No discurso da Comissão Política Nacional do PS, de forma inédita aberta aos jornalistas, António Costa considerou que a legislatura ainda tem trabalho inacabado, mas já faz planos para a próxima legislatura.