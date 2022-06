Ex-PAN e assessora do Chega constituída arguida por eliminar emails do antigo partido

A ex-deputada Cristina Rodrigues foi constituída arguida no âmbito de uma queixa-crime apresentada pelo PAN em 2020. A atual assessora do Chega é acusada de ter eliminado correspondência do PAN, quando saiu do partido.

Cristina Rodrigues foi constituída arguida, esta segunda-feira, pelo Ministério Público e sujeita à medida de coação mais leve: a do termo de identidade e residência.

A ex-deputada do PAN foi acusada, assim, formalmente pelo crime de dano relativo a programas ou outros dados informáticos. Terá apagado mais de quatro mil emails do partido, na altura em que pediu a desfiliação para se tornar independente, com a ajuda de uma ex-colaboradora do partido.

