Ex-emigrantes garantem 15 postos de trabalho em Arcos de Valdevez

Um casal de ex-emigrantes da Suíça vai investir no Minho, de onde são, construindo um complexo turístico. Serão criados 15 postos de trabalho num investimento com alojamento e restauração.

O projeto foi anunciado na passada semana pelo presidente da Câmara de Arcos de Valdevez. José Manuel Esteves reconhece que o projeto inicia-se ainda este ano.

“O investimento rondará os 2,5 milhões de euros, numa fase inicial. Está previsto, também em termos iniciais, a criação de 15 postos de trabalho, com tendência a aumentar”, destacou, referido pelo jornal O Minho. “O casal já tem grande empreendimento comercial e industrial instalado numa zona industrial do concelho e agora vai investir na área do alojamento e restauração”, enfatizou.

O empreendimento turístico terá quatro estrelas e estará localizado na freguesia de Paçô.

