Ex-emigrante no Luxemburgo fica em terceiro no Big Brother

Márcia Soares, de 30 anos, ficou no pódio do Big Brother da TVI, que terminou na noite de passagem de ano e que consagrou Francisco Monteiro.

A luso-luxemburguesa foi assistente social no grão-ducado, mas mudou-se para Ermesinde para abrir, em fevereiro de 2022, um bar – o Devela – com o irmão, Rafael, que foi militar no Luxemburgo antes de se mudar para Portugal.

Márcia Soares começou a aventura Big Brother dia 10 de setembro e foi ganhando popularidade, chegando até ao grande dia, para então saber que ficou em terceiro lugar.

A mãe de Márcia Soares ainda vive no Luxemburgo, mais propriamente em Wormeldange.