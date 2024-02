Ex-emigrante em França matou a tiro a mulher e feriu a filha

Um homem de 80 anos matou a tiro a mulher, de 79, e feriu gravemente a filha, de 49, suicidando-se de seguida em Agrochão, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, a filha, que ficou em estado grave, foi transportada para o Hospital de Bragança e, depois, para uma unidade hospitalar do Porto.

O autor do crime já tinha sido alvo de queixas de violência doméstica, em Vinhais e, anteriormente, em França, por parte das filhas.

O Jornal de Notícias noticia que, no ano passado, a GNR chegou a apreender ao idoso, preventivamente, três armas de fogo depois de receber queixa das filhas, ambas emigradas em França.

Os corpos das vítimas mortais, cujo óbito foi confirmado no local, foram levados para a morgue do Hospital de Bragança, referiu.

No local do crime, que aconteceu na habitação do casal em Agrochão, estiveram os Bombeiros Voluntários de Vinhais e a GNR, adiantou.

A Polícia Judiciária (PJ) assumiu depois o caso, acrescentou.

Fonte da GNR de Bragança revelou ainda que a mulher e a filha haviam apresentado, em 2023, uma queixa por violência doméstica contra o autor alegado do crime.