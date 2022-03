Ex-deputada do PAN vai ser assessora do Chega

A ex-deputada do PAN Cristina Rodrigues passará a ser assessora do Chega. O anúncio foi feito pela própria no Twitter.

Cristina Rodrigues, que havia sido eleita em 2019 pelo PAN à Assembleia da República, desfiliou-se do partido e do grupo parlamentar pouco tempo depois de a legislatura começar. Passou a ser deputada não-inscrita na última legislatura, e não se recandidatou ao parlamento nas eleições de janeiro.

Anunciou esta tarde a partir do Twitter que, com toda a transparência, iria trabalhar para o Chega, apesar de ter apenas funções jurídicas e foi-lhe “assegurada a possibilidade de continuar a trabalhar certos temas que acha prioritários”.

Como emite em comunicado o partido de André Ventura, “a ex-deputada Cristina Rodrigues prestará apoio, enquanto coordenadora jurídica, ao gabinete parlamentar, que beneficiará da sua considerável experiência parlamentar e de muitas causas nobres em que tem colocado o seu empenho”.