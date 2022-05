Ex-alunos de Coimbra já têm rede no Benelux

A Rede Alumni da Universidade de Coimbra no Benelux [Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo] foi lançada em Bruxelas numa sessão com a presença do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra (UC) para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva, que destacou a “importância desta Rede, na reafirmação do compromisso europeu da UC, e destes Alumni, com influência em centros decisórios nevrálgicos, no reforço da posição da nossa Alma Mater no mundo”.

A Rede Alumni UC é uma iniciativa da Reitoria da Universidade de Coimbra com o objetivo de reforçar os laços entre a UC e todos os seus antigos estudantes, promovendo a comunicação e troca de experiência permanentes.

Segundo Rui Faria da Cunha, embaixador alumni UC e presidente da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, o lançamento desta Rede no coração da Europa vai “facilitar a identificação e aproximação dos antigos alunos da UC a residir no Benelux e o cultivo das ligações entre si e com a Universidade”. “Quando se vive e trabalha no estrangeiro, é especialmente importante manter e renovar o espírito académico que nos uniu e marcou a nossa passagem por Coimbra”, acrescenta.

O evento de lançamento da Rede Alumni da Universidade de Coimbra no Benelux, com o apoio do Banco Santander, contou com a atuação de um grupo de fados de Coimbra e uma sala repleta de antigos estudantes, entre os quais alguns eurodeputados.

Rui Faria da Cunha (Presidente da Câmara de Comércio Belga-Portuguesa), Ana Duarte (Banco Santander) e João Nuno Calvão da Silva (Vice-Reitor da UC) assinalaram o lançamento da Rede Alumni da Universidade de Coimbra no Benelux