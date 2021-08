Évora lança vídeo de candidatura a Capital Europeia da Cultura

A imagem gráfica e o filme promocional da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027 foram lançados esta quinta-feira e a identidade musical vai ser dada a conhecer no início de setembro, revelou a equipa coordenadora.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a coordenação da candidatura explicou que cada um destes “três objetos” “valem por sim”, mas todos “estão ancorados nos principais eixos” em torno dos quais se organiza a proposta de Évora 2027, que são “imaterialismo, herança cultural e biodiversidade”.

“Sublinhar a pausa, o espaço e a humanidade. É esta a mensagem da campanha que foi desenhada para representar as várias dimensões de Évora que cabem na candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027”, disse a equipa de missão.

Em relação a identidade gráfica, “a suprema elegância de ser simples” (Eugénio de Andrade) e a “intangibilidade que o alentejano conserva” (Miguel Torga) são “duas breves descrições sobre o Alentejo” que inspiraram o respetivo processo de criação, a cargo do estúdio de design de comunicação R2.

“Um trabalho que traduz uma ideia de simplicidade e de sobriedade das formas, das linhas e das cores, associando a estas perceções, mais uma vez, o espírito da candidatura”, indicou a estrutura coordenadora.

Trata-se de uma identidade que “propõe uma narrativa visual, constituída por um logótipo que possibilita múltiplas apropriações e animações, mas também resgata a combinação de cores vivas com texturas e elementos gráficos, figurativos e abstratos, extraídos de materiais tradicionais”.

Mensagens como “cheguem mais longe, vejam mais perto” e “levem o nosso vagar a toda a gente, porque toda a gente precisa dele sem saber” são passadas pela voz que narra o filme promocional, produzido pela Playground e realizado por Rui Vieira.

“O vídeo mostra que, a partir deste ‘território-palco’, é possível sonhar com a construção de um futuro feito de coexistência e de partilha e, consequentemente, com uma Europa mais inspirada por Évora e pelo Alentejo”, frisou a equipa de missão.

No início de setembro, vai ficar disponível, nos canais digitais de Évora 2027, a identidade musical da candidatura, uma peça intitulada “O Céu do Pastor”, criada por quatro músicos de Évora.

Segundo os autores, esta criação foi “um processo bonito, de escuta, de olhar para dentro, de olhos fechados e pés levantados do chão”, no fundo, “um caminho de reencontro com o [nosso] Alentejo e de descoberta enquanto coletivo”.

“O Céu do Pastor” é da autoria de António Bexiga [também conhecido como Tó-Zé Bexiga], António Pinto de Sousa, Mestre André e Dj Sims, com a participação de “Vozes do Imaginário”, com direção de Luís Pereira.

A mistura e masterização esteve a cargo de Luís Lucena, acrescentou a coordenação da candidatura, cuja proposta de Évora 2027 será submetida, em 23 de novembro, para avaliação de um júri internacional.

A candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027 é da responsabilidade da Comissão Executiva “Évora 2027”, liderada pela Câmara Municipal de Évora, mas integra também outras entidades.

Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Fundação Eugénio de Almeida, Turismo do Alentejo e Universidade de Évora são os outros parceiros.

Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras, Ponta Delgada e Viana do Castelo também já manifestaram intenção em serem Capital Europeia da Cultura 2027.

#portugalpositivo