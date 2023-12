Évora Capital Europeia da Cultura 2027: um desafio para o Alentejo

A diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, considerou “um grande desafio” para o Alentejo organizar a iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura 2027, alertando que “não é fácil” promover o evento.

“É um grande desafio, que não é fácil, naturalmente, mas eu penso que há todas as condições para se vencer, com resultado positivo para a região, mas tem de se trabalhar muito, tem de se ser muito inclusivo e, na minha opinião, tem de se falar muito com as pessoas, ir muito ao terreno, ao território, isso é muito importante”, disse.

Ana Paula Amendoeira, que falava à agência Lusa em Portalegre após uma reunião promovida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo) com as pessoas e organizações que trabalham para a Cultura na região, para prestação de contas e efetuar um balanço, considera que a iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura 2027 é um desafio para toda a região.

“Esse é um grande desafio, não só para Évora, mas para o Alentejo. Incluir a região neste projeto, aliás, foi uma das orientações que sempre acompanhou a comissão executiva. O Alentejo tinha de ser implicado na proposta de candidatura e não apenas a cidade de Évora”, recordou.

O Governo aprovou hoje uma autorização de despesa por parte do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) para a iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura 2027, foi anunciado.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Ministério da Cultura adiantou que do financiamento de 34 milhões de euros por parte do Governo para a Capital Europeia da Cultura, este ministério contribui com 15 milhões, através do GEPAC.

A primeira tranche, no valor de dois milhões de euros, será transferida em 2024 e as restantes serão feitas até 2027, acrescentou a fonte.

O Governo já tinha aprovado, há 15 dias, também em Conselho de Ministros, a criação da associação que será responsável pelo programa cultural de Évora Capital Europeia da Cultura 2027.

Um dos temas mais abordados pelos participantes na reunião em Portalegre com a DRCAlentejo foi a extinção das direções regionais de Cultura e, em particular a do Alentejo, que vai passar para as mãos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA).

Para Ana Paula Amendoeira, este processo vai trazer consigo “uma perda”, na medida que nem todas as competências que a DRCAlentejo possui vão passar para a CCDRA.

“Uma parte das nossas competências é integrada na CCDRA, mas uma parte das nossas competências vai para Lisboa ou para o Porto, no sentido em que há organismos que vão receber competências das direções regionais da Cultura”, alertou.