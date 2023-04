Evacuação de europeus no Sudão em cima da mesa

A Comissão Europeia está a coordenar uma resposta para os cidadãos dos Estados-membros que estão no Sudão, na sequência da violência espoletada pelos conflitos entre as Forças Armadas e as forças paramilitares. Evacuação em cima da mesa.

“Como a situação está a evoluir rapidamente, lembramos a importância de que todos os cidadãos da União Europeia no Sudão sigam as recomendações dos respetivos Estados-membros, como registar a sua presença”, sustentou a porta-voz da Comissão Nabila Massrali, em conferência de imprensa, em Bruxelas, na Bélgica.

A porta-voz acrescentou que está em contacto com os 27 com o propósito de coordenar uma resposta de retirada dos cidadãos da União se houver necessidade.

O Sudão entrou esta segunda-feira no terceiro dia consecutivo de combates, que continuam a atingir Cartum e noutras regiões do norte e oeste do país.

O exército informou no domingo que a situação geral é “muito estável” e que houve apenas “confrontos limitados” com as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), principalmente na capital sudanesa.

As forças armadas afirmam controlar a maioria das instalações militares e infraestruturas vitais em Cartum, e apreenderam o estratégico aeroporto de Merowe no norte do Sudão, bem como grandes partes da conturbada área de Kordofan e outras regiões das RFS.

Face à escalada da violência nas cidades densamente povoadas, o exército e as RFS aceitaram no domingo uma proposta da ONU para estabelecer corredores humanitários e cessar os combates nas zonas residenciais durante um breve período de três horas, o que permitiu a retirada de mais de mil residentes na capital, informaram à EFE fontes do Crescente Vermelho Sudanês.

Segundo o Comité Médico Central Sudanês, pelo menos 97 civis foram mortos e 942 outros feridos durante os combates no fim de semana.