EuSobrevivi: contra a violência doméstica em tempos de pandemia

A campanha #EuSobrevivi, lançada em Portugal para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, reforça a vigilância contra a violência doméstica e alerta para os desafios impostos pela pandemia de covid-19.

O vídeo da campanha decorre num contexto profissional, pretendendo alertar para a importância das pessoas que no seu dia-a-dia têm contacto com potenciais vítimas de violência doméstica e que se devem mobilizar para as apoiar.

Toda a estratégia é de capacitação das vítimas, indicando serviços e mobilizando para uma ação coletiva de apoio.

Cofinanciada pelo PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, a campanha #EuSobrevivi é promovida pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e a CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

A campanha conta com a colaboração da AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação Mulheres Sem Fronteiras, Associação Ser Mulher, APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APF – Associação de Planeamento da Família, Associação Plano I, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, Coolabora, Corações Com Coroa, FEM – Feministas em Movimento, IAC – Instituto de Apoio à Criança, Movimento Democrático de Mulheres, Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, UMAR – União das Mulheres Alternativa e Resposta e Quebrar o Silêncio Associação.