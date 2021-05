Europeus vítimas do excesso de zelo nas fronteiras do Reino Unido

A imprensa internacional tem revelado nos últimos dias que muitos cidadãos europeus, entre os quais também portugueses, têm sido impedidos de entrar no Reino Unido e que, em alguns casos, até têm sido enviados para centros de detenção. Uma tendência muito preocupante e que revela uma hostilidade desnecessária, que em nada ajuda ao bom relacionamento entre o Reino Unido e a União europeia, além de ser mais uma mancha na visão cosmopolita que muita gente tinha do país.

De acordo com alguns destes cidadãos ouvidos pelo diário britânico “The Guardian”, esta foi uma experiência traumática e humilhante para muitos jovens europeus, que se viram confrontados com o impedimento de entrarem no Reino Unido, em alguns casos mesmo com uma entrevista de trabalho marcada e noutros, bem pior, detidos durante dois ou três dias, até serem expulsos. Terá sido uma experiência para esquecer para os perto de 3 mil e trezentos turistas que no primeiro trimestre tentaram entrar no país e tiveram de voltar para trás.

São particularmente preocupantes os relatos de cidadãos que têm ficado em detenção, em alguns casos tendo sido algemados, noutros alojados em salas sem condições e sobrelotadas, sem grande assistência, o que em tempos de pandemia é grave e contrário ao princípio de respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos e da boa cooperação e entendimento que deve existir entre o Reino Unido e a União Europeia.

Esta situação deve deixar-nos em alerta porque se sabe muito bem que desde há alguns anos o Reino Unido tem vindo a adotar políticas migratórias sempre mais restritivas, mais duras e discriminatórias. E também porque, além disso, tem um historial de ser dos países que na Europa mais recorrem à deportação de cidadãos, mesmo quando era membro da União Europeia, como se pode observar a nível nacional pelos números das deportações referidos nos Relatórios Anuais da Segurança Interna.

É certo que, como a saída do Reino Unido da União Europeia, as regras sobre a liberdade de circulação e mobilidade mudaram, criando obstáculos administrativos que não existiram durante décadas, o que implica limitações e constrangimentos à liberdade de viajar por motivos de trabalho, para estudar, para criar empresas e mesmo em lazer e que, presumivelmente, serão ainda novidade para muitas pessoas.

Mas nada justifica o ambiente hostil que se criou nas fronteiras do Reino Unido para com os cidadãos europeus, havendo mesmo quem diga que foi tratado como se fosse um criminoso. Este comportamento das autoridades fronteiriças britânicas não é em nada conforme com o espírito de bom relacionamento que devia haver com a União Europeia no pós-Brexit, e muito menos com a absoluta necessidade de respeito pelos direitos fundamentais das pessoas que procuram o Reino Unido que, como se sabe, é um país pelo qual os portugueses sempre sentiram uma grande atração.

De resto, apesar de ter cessado a liberdade de circulação, o Reino Unido e a União Europeia estão vinculados por acordos que devem garantir de forma sólida a proteção dos direitos fundamentais, designadamente os que estão consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Entre outras coisas, sempre que algo dessa natureza acontece, as autoridades consulares devem ser devidamente informadas e os cidadãos igualmente informados dos seus direitos.

Tanto mais que se aproxima o verão depois de um longo período de confinamento e, como é natural, muitos milhares de portugueses vão deslocar-se a Portugal e, num contexto em que a pandemia tem causado constrangimentos nos serviços públicos para emissão de documentos, ainda se torna mais premente que as situações e abusos relatados não ocorram.

Paulo Pisco

Deputado do PS