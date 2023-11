Europeus de judo: Portugal em Montpellier em busca de medalhas

Portugal compete a partir desta sexta-feira nos Europeus de judo com uma seleção recheada de trunfos, que no seu melhor dia são sempre candidatos ao título, entre os quais Rochele Nunes (na foto acima) ou Jorge Fonseca.

À recente medalha de ouro em +78 kg no Grand Slam de Abu Dhabi e ao bicampeão mundial de -100 kg (2019 e 2021) juntam-se outros nomes, como Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Catarina Costa (-48 kg) ou a recordista Telma Monteiro (-57 kg).

Os Europeus de Montpellier, a decorrerem entre sexta-feira e domingo, podem sempre trazer bons resultados para um leque de judocas em zona de apuramento olímpico, e do qual ainda faz parte o promissor João Fernando (-81 kg).

De todos, e sem que nenhum seja líder na sua categoria, Catarina Costa (quarta), Telma Monteiro (sexta), Bárbara Timo (sexta), Patrícia Sampaio (oitava), Rochele Nunes (terceira) e Jorge Fonseca (sétimo) entram como cabeças de série.

A competição, o primeiro de dois Europeus que antecedem os Jogos Olímpicos de Paris2024 – os seguintes serão em Zagreb, em abril de 2024 -, tem histórico na seleção, que desde 1994 conquistou 39 medalhas nesta prova continental.

Um número para o qual muito contribuiu a judoca do Benfica Telma Monteiro, recordista de medalhas, com um total de 15, seis das quais de ouro, a última arrebatada em Lisboa, em 2021, duas de prata e sete de bronze.

Telma Monteiro conseguiu, aliás, somar medalhas em todas as presenças que teve em Europeus até à última edição, em Sófia, onde, pela primeira vez na carreira, numa fase de menor fulgor, não conseguiu subir ao pódio ‘continental’.

Em Montpellier, além de Telma, Catarina Costa (uma prata, 2022), Rochele Nunes (dois bronzes, 2020 e 2021), Bárbara Timo (um bronze, 2021) e Jorge Fonseca (um bronze, 2020) são os portugueses que têm a experiência de medalhas em Europeus.

Por outro lado, Patrícia Sampaio (-78 kg) é uma das mais promissoras judocas portuguesas da atualidade, algumas vezes, ‘castigada’ com lesões, que, de alguma forma, têm impedido uma afirmação condizente com o seu potencial.

A judoca de Tomar, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, esteve no último Europeu à porta das medalhas, mas uma lesão num ombro, que a deixou prostrada no tatami, levou a que terminasse em quinto lugar.

Já este ano, a judoca, de 24 anos, tem, uma vez mais, mostrado ser um nome a ter em conta no presente e futuro da modalidade em Portugal, com vários pódios em competições de Grand Slam (uma prata e quatro bronzes) e ouro no Grand Prix de Portugal.

Menos impactante, mas também em crescendo, surge João Fernando (-81 kg), de 23 anos, com o judoca do Sporting a situar-se em zona de apuramento olímpico, na vaga continental, após um ano em que tem ameaçado as medalhas em Grand Slam, com três quintos lugares.

A seleção completa-se com Rodrigo Lopes (-60 kg), Thelmo Gomes (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Raquel Brito (-48 kg), Maria Siderot (-52 kg), Joana Diogo (-52 kg) e Joana Crisóstomo (-70 kg), num misto de experiência e busca de pontos, com juventude e procura de maior traquejo internacional.

Os Europeus decorrem entre sexta-feira e domingo na Sud de France Arena, em Montpellier, com o primeiro dia dedicado às categorias mais leves, com Catarina Costa, Raquel Brito, Maria Siderot, Joana Diogo, Telma Monteiro e Rodrigo Lopes, o segundo para as intermédias, com Bárbara Timo, Joana Crisóstomo, Thelmo Gomes, Anri Egutidze e João Fernando, e o último das mais pesadas, com Patrícia Sampaio, Rochele Nunes e Jorge Fonseca.