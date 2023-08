Europeus de atletismo de surdos: mais prata para Portugal

Francisco Laranjeira conquistou em Szczecin a medalha de prata dos 5.000 metros dos Europeus de atletismo de surdos, depois de já ter sido vice-campeão na distância de 10.000 metros.

Também hoje, Hemilton Costa fechou o salto em comprimento no quarto lugar, contribuindo decisivamente para a melhor prestação de sempre de Portugal na competição.

Abubacar Touré, que fora 16.º nos 100 metros, voltou à pista para correr os 200 metros, sem ter conseguido finalizar a corrida.

Laranjeira correu a légua em 15.16,57 minutos, recorde pessoal, só perdendo, de novo, para o sueco Otto Kingstedt, que arrecadou os dois títulos de fundo, desta vez em 14.51,92 segundos, recorde dos campeonatos.

“Esta prova foi muito tática, mas consegui e correu bem. Fiquei feliz com os resultados obtidos, numa época que foi muito dura, tanto pelo facto de não ter o apoio do Projeto de Preparação Surdolímpica, como pela recuperação que tive de fazer de um acidente”, sublinhou, no final, Francisco Laranjeira.

Hemilton Costa fechou a participação portuguesa, na prova de salto em comprimento. Terminou o concurso no quarto lugar, com a marca de 6,57 metros, a sua melhor nesta temporada.

Carlos Veredas, ‘team leader’ da seleção lusa reforçou “o resultado mais do que positivo obtido”.

“Tínhamos projetado conquistar uma medalha e foi possível obter duas, pelo Francisco Laranjeira, que bateu o seu recorde nos 5.000 metros. De salientar ainda o quarto lugar de Hemilton Costa, que fez a sua melhor marca nesta temporada e a prestação de Abubacar Turé nos 100 metros, que lhe permitiu obter marca para entrar no Projeto de Preparação Surdolímpica”, justificou.