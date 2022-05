Europeus apoiam resposta da UE à invasão da Ucrânia

Um inquérito realizado em todos os Estados-Membros da União Europeia (UE) revela um amplo consenso entre os cidadãos da UE a favor da resposta europeia à invasão da Ucrânia pela Rússia.

A maioria dos europeus considera que, desde o início da guerra, a UE deu provas de solidariedade (79 %), união (63 %) e capacidade de resposta rápida (58 %).

Os inquiridos são amplamente favoráveis ao apoio inabalável à Ucrânia e ao seu povo. Nomeadamente, mais de nove em cada dez inquiridos (93 %) concordam com a prestação de ajuda humanitária às pessoas afetadas pela guerra. 88 % dos europeus são a favor de acolher na UE as pessoas que fogem da guerra. 80 % aprovam o apoio financeiro concedido à Ucrânia. 66 % concordam que «a Ucrânia deve aderir à UE quando reunir as condições para tal», 71 % consideram que a Ucrânia faz parte da família europeia e 89 % são solidários com os ucranianos.

Também muito elevado é o apoio às sanções impostas à Rússia na sequência do seu ataque militar contra a Ucrânia. A grande maioria dos europeus (80 %) está de acordo com as sanções económicas contra a Rússia. 79 % dos europeus aprovam a imposição de sanções contra oligarcas russos para infligir custos económicos e políticos substanciais à elite política russa responsável pela invasão.

Dois terços dos europeus (67 %) estão de acordo com o financiamento da UE à aquisição e ao fornecimento de equipamento militar à Ucrânia. Além disso, 75 % consideram que a guerra na Ucrânia demonstra que «precisamos de uma maior cooperação militar dentro da UE».

Os resultados do inquérito revelam também um amplo apoio às ações da UE no domínio da energia destinadas a acabar com a dependência dos combustíveis fósseis russos. Igualmente alargado é o consenso relativamente ao completo abastecimento das reservas de gás na UE, a fim de evitar riscos de escassez no próximo inverno (86 %), à adoção de medidas pela UE para aumentar a eficiência energética dos edifícios, dos transportes e das mercadorias (85 %) e ao facto de a guerra na Ucrânia tornar mais urgente o investimento em energias renováveis (84 %). 90 % dos europeus concordam que devem ser tomadas medidas ao nível europeu para limitar o impacto do aumento dos preços da energia nos consumidores e nas empresas. 86 % dos inquiridos afirmam que a subida dos preços da energia tem um impacto significativo no seu poder de compra.

Este inquérito Eurobarómetro Flash foi realizado nos 27 Estados-Membros entre 13 e 20 de abril de 2022. 26 066 cidadãos da UE responderam ao inquérito em linha.