Europeu de voleibol: Portugal perde com a Polónia

A seleção portuguesa de voleibol perdeu por 3-1 com a bicampeã mundial e anfitriã Polónia, em Cracóvia, na estreia no grupo A do Europeu2021, de grau de dificuldade elevada para o conjunto luso.

Em dia de aniversário para o oposto Hugo Gaspar (39 anos), que teve direito no final do jogo a parabéns entoados por cerca de seis mil adeptos polacos, Portugal foi impotente para contrariar o favoritismo dos bicampeões mundiais, que venceram por 25-16, 22-25, 25-16 e 25-19.

O encontro foi ainda especial para o estreante central Miguel Sinfrónio, que foi lançado a titular pelo treinador Hugo Silva na Tauron Arena de Cracóvia, que, em ambiente de festa, acolheu o regresso ao mais alto nível competitivo da seleção polaca.

As equipas entraram no jogo a cometer muitos erros, quer ofensivos quer defensivos, mas com a Polónia a distanciar-se no marcador, que liderou desde o inicio, de forma folgada, até fechar aos 25-16, em cerca de 22 minutos.

A gerir a vantagem alcançada cedo (5-1), a seleção polaca, liderada por Bartosz Kurek, autor de 18 pontos, cavou um fosso de oito aos 19-11, que geriu até ao final do ‘set’ e em que a exceção foram os dois serviços diretos seguidos de André Lopes.

Portugal surgiu melhor no segundo parcial, em que se apresentou a cometer menos erros e a aplicar o seu ataque e serviço, e assumiu o comando do marcador aos 13-12, durante o serviço do capitão Alexandre Ferreira, com quatro pontos consecutivos (14-12).

A seleção portuguesa aumentou a vantagem para quatro pontos aos 18-14, com um parcial de 3-0, que consolidou aos 22-18 e que lhe permitiu gerir o ‘set’ e fechar, na quinta bola de que dispôs, aos 25-22, em cerca de 30 minutos, empatando a 1-1.

A Polónia voltou a impor o seu jogo no terceiro ‘set’, que liderou de forma folgada e em que chegou a dispor de uma vantagem de 10 pontos, aos 18-8, e que lhe permitir vencer novamente por 25-16, em cerca de 23 minutos, tal como no primeiro parcial.

O quarto e último ‘set’ teve um início equilibrado, em termos de marcador, até aos 12-10, mas com o decorrer do jogo começaram a faltar argumentos à seleção lusa para contrariar a polaca, que venceu por 25-19, em cerca de 27 minutos, fechando o jogo em 3-1.

Alexandre Ferreira, com 15 pontos, foi o jogador em destaque no capitulo da concretização na seleção portuguesa, enquanto o líbero Ivo Casas esteve em evidência nas ações defensivas.