Europeu de Ralis com duas provas em Portugal

A Federação Internacional Automóvel (FIA) anunciou esta quinta-feira o calendário provisório das provas que vão, em 2021, pontuar para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC).

No calendário, que ainda carece do parecer final do Conselho Mundial de Desportos Motorizados da FIA, estão inscritas duas provas portuguesas. O Rali Serras de Fafe e Felgueiras, de 12 a 14 de Março e o Rali dos Açores de 25 a 27 do mesmo mês.

A ratificação deste calendário irá ser feita apenas em dezembro mas não deverá sofrer alterações.

