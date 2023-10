Europeu de judo: Emerson Silva de bronze

O judoca Emerson Silva conquistou este sábado a medalha de bronze na categoria de -60 kg do Open Europeu de Málaga, em Espanha, no que foi o único pódio para Portugal, em dia ‘aziago’ para a seleção.

Isento da primeira ronda, Silva bateu o espanhol Eric Caballero para chegar aos quartos de final, em que eliminou o também anfitrião Daniel Roldán, cedendo nas ‘meias’ com o romeno Alexandru Matei. Depois, bateu o suíço David Gauch pelo bronze.

Bernardo Tralhão (-66 kg) ficou à porta da luta pelo bronze pelo quadro de repescagem, num peso em que Tiago Barreiros perdeu à primeira, enquanto Thelmo Gomes (-73 kg) caiu nos ‘quartos’.

No quadro feminino, Wilsa Gomes não saiu dos quartos de final em -63 kg, caindo na segunda ronda de repescagem, Ana Agulhas foi eliminada à primeira em -57 kg, com Raquel Brito a sair logo na segunda ronda em -48 kg.

No domingo, Málaga recebe as categorias mais pesadas, com Joana Crisóstomo e Taís Pina em -70 kg, Carolina Paiva e Beatriz Moreira em -78 kg, Manuel Rodrigues, Pedro Raposo e Guilherme Kobayashi em -81 kg, Pedro Lima em -90 kg e Diogo Brites em -100 kg.