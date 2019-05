Europeias: portugueses do Luxemburgo dão vitória tímida ao PS

Foram 128 portugueses a preferirem os socialistas no Luxemburgo. Num universo de 460 votantes, o PS conquista o primeiro lugar nestas eleições europeias no Grão-ducado, mas sem atingir a percentagem de votos que conquistou em Portugal.

O PSD é segundo no Luxemburgo, com 101 votos, seguido do Bloco de Esquerda com 61.

O quarto lugar vai para o PCP que, coligado com o PEV, obteve 34 votos, seguido de perto pelo PAN com 32.

O CDS-PP obteve 28 votos no Luxemburgo.

Recorde-se que, na sequência da implementação do recenseamento automático poderiam ter votado no Grão-ducado 47.541 pessoas mas apenas participaram nestas eleições europeias 460 eleitores.