Na mesa eleitoral de Düsseldorf, onde votaram 182 portugueses, o Partido Socialista venceu com 54 votos, seguido do Partido Social Democrata com 31.

A surpresa foi a votação obtida pelo PAN – Pessoas – Animais – Natureza que obteve 23 votos, ficando assim à frente da CDU que averbou 21.

O Bloco de Esquerda foi a quinta força política mais votada pelos portugueses inscritos na região de Düsseldorf com 19 votos.