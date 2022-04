Europa sem carvão russo é possível?

Tanto a Alemanha como a Polónia são particularmente dependentes das fontes de energia da Rússia. Cerca de 70% do carvão importado para a Europa vem de lá. Com a guerra, esta compra vai manter-se sustentável?

A União Europeia importa cerca de quatro mil milhões de euros de carvão por ano, e propôs extinguir a compra como modo de sanção à Rússia por causa do massacre de Bucha. Contudo, depois das recentes subidas do preço do petróleo ainda antes da guerra começar, o carvão passou a ser uma alternativa mais comum, por ser mais barata, apesar de também ser mais poluente.

As importações de carvão da Rússia representam 45% da importação da matéria-prima. Contudo, o carvão necessário para produzir ferro e aço corresponde de 20 a 30%, e para produzir energia já representa 70% das importações, como refere o Deutsche Welle.

Apesar de também não ter uma solução imediata, a associação alemã de importadores de carvão revela que conseguiria alterar a fonte em meses. A importação de carvão vinda de outro país não seria tão complexa como é a importação de gás, que precisa de ser liquidificado e transportado em canos. Os EUA, a Colômbia, a África do Sul ou a Austrália conseguiriam preencher a lacuna deixada pelos russos.

“Foi apenas por pressão agressiva da Rússia na última década para participarem no mercado da UE que se afastaram outros fornecedores”, escreveram analistas no blog Bruegel. “Em princípio, os países que reduziram as exportações para a UE ainda estão amplamente disponíveis para substituir o carvão russo”.

Mesmo que se esteja a fazer um esforço europeu para diminuir o uso de combustíveis fósseis na Europa, representam ainda 15% da energia utilizada no continente. A compra a outras fontes implicaria uma subida geral do preço do carvão, e o preço da energia ficaria mais caro, havendo uma inflação ainda maior do que a que já está a acontecer.

“A maior procura e menor oferta de carvão e um processo logístico mais complexa aumentará o custo das importações de carvão e podem levar a interrupções locais temporárias”, salientaram analistas da Bruegel. “No entanto, interromper as importações de carvão russo parece não causar interrupções dramáticas no fornecimento geral de energia”.

O ministro da economia alemão refere que no outono deste ano a Alemanha deixará de depender do carvão russo. Apesar dos custos económicos que pode vir a haver para o país europeu, esta é a maneira de atingir mais fortemente a economia russa, a partir da maior fonte de receita dos russos. Foi também confirmado pela ministra dos Negócios Estrangeiros alemã que a União Europeia está a iniciar o processo de cortar relações económicas com a Rússia, ao nível energético.