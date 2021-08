Europa quer carregador universal

A Comissão Europeia vai apresentar, no próximo mês, uma proposta legislativa para a criação e implementação de um carregador universal na União Europeia (UE), que abrange telemóveis, computadores e outros equipamentos.

A notícia foi avançada pela Reuters, que cita uma fonte próxima ao processo legislativo. De acordo com a fonte, o executivo da União Europeia está, ainda, a elaborar os diferentes pontos da legislação, não sendo conhecidos para já outros detalhes. Já em 2020 os deputados do Parlamento Europeu votaram, numa grande maioria, a favor da adoção de um carregador universal para dispositivos eletrónicos.

Segundo o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, a ideia é incluir equipamentos como telemóveis, tablets, computadores, mas também assegurar que “outros dispositivos poderiam ser abrangidos”.

Esta proposta poderá afetar a Apple mais do que das empresas rivais, uma vez que os produtos da gigante americana usam um cabo com ligação Lightning (proprietária), enquanto que os smartphones Android usam um carregador com ligação USB-C. Com base num estudo feito pela Comissão Europeia em 2019, que avaliava o impacto do mercado de carregadores na União Europeia, metade dos carregadores vendidos com telemóveis em 2018 tinha um conector USB-C, enquanto que 29% tinham um conector USB e 21% um conector Lightning.

A Apple já alertou, no passado, que esta proposta legislativa teria consequências negativas, alegando que prejudicaria a inovação e iria aumentar a produção de resíduos eletrónicos se os consumidores fossem obrigados a mudar para o novo carregador universal. A marca argumenta ainda que o mercado tem vindo a convergir para uma utilização cada vez maior do USB-C.

De recordar que em 2011 a Apple, Samsung, Huawei e Nokia assinaram um acordo voluntário, comprometendo-se a a harmonizar, a partir desse ano, os carregadores para os novos modelos de smartphones. Isto resultou numa significativa redução do número de carregadores diferentes e na convergência, naquela época, para a utilização do standard USB 2.0 Micro B no mercado europeu.