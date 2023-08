Europa-Park: atração que representa Portugal desabou provocando feridos

Sete pessoas ficaram feridas – cinco artistas e dois visitantes – num acidente no espaço de diversões Europa-Park em Rust, perto de Friburgo, na Alemanha.

Uma porta-voz do parque de diversões informou na noite de segunda-feira que três dos acrobatas foram levados para o hospital por volta das 17 horas.

De acordo com as primeiras informações, uma estrutura a partir da qual os artistas saltam para uma piscina desabou (na foto acima), disse um porta-voz. “A piscina móvel do show de salto Retorno dos Piratas rompeu-se durante uma apresentação e a água inundou o espaço até ao lago da atração aquática Atlantica SuperSplash”, disse a mesma fonte.

Estas atrações representam Portugal no Europa-Park, um espaço temático que dedica atrações a cada país europeu (na foto abaixo veja a estrutura antes do acidente).