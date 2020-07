Europa informa sobre a carne de porco

“Let’s Talk About Pork From Europe” é a assinatura da campanha de comunicação que a Comissão Europeia acaba de lançar com o propósito de desmistificar alguns dos mitos mais frequentes sobre a carne de porco.

A iniciativa, cuja duração prevista são três anos, arranca simultaneamente em Portugal, Espanha e França e dirige-se essencialmente a públicos jovens, até aos 30 anos. Os três países foram escolhidos pela importância que a carne de porco assume não só na economia local, mas também na dieta alimentar mediterrânica, considerada pela UNESCO património imaterial da humanidade.

A campanha, cujo investimento previsto ronda os 7.500 milhões de euros, é gerida por entidades setoriais de cada país: Aligrupo – Agrupamento de Produtores de Suínos e Agrupalto – Agrupamento de Produtores Agropecuários (Portugal); Interporc – Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Espanha) e Inaporc – Interprofession Nationale Porcine (França).

A carne de porco é uma das carnes mais consumidas em todo o mundo, mas tem sido alvo de mensagens erradas e por vezes difamatórias, que associam negativamente a produção de porcos a temas sensíveis ligados com o ambiente, a segurança alimentar e o bem-estar animal. Esta desinformação, tem levado o público, e especialmente os mais jovens, a substituirem o consumo de carne de porco por outros bens alimentares.

“Reconhecendo que é imperativo combater a desinformação e esclarecer alguns mitos que se instalaram, a União Europeia decidiu lançar a campanha Let’s Talk About Pork From Europe, à qual nos associamos de imediato” comenta Vitor Menino, Presidente da Aligrupo. “Nos próximos três anos teremos oportunidade de desmistificar e esclarecer dúvidas sobre a relação da suinicultura com o meio ambiente, e também com a segurança alimentar, o bem-estar animal, a investigação, a diversidade, os benefícios nutricionais e a alimentação animal. Durante a campanha, o objetivo é esclarecer, informar e comprovar que adotamos as técnicas de produção mais avançadas do mundo e que a carne de porco que se vende em Portugal obedece às mais rigorosas regras de segurança alimentar e bem-estar animal”.

A campanha “Let’s Talk About Pork From Europe” decorre em vários suportes publicitários, como televisão, outdoor e online, apostando também nas redes sociais, tendo em conta que se dirige essencialmente a públicos alvo jovens. O investimento total previsto para o mercado português é de 1,4 milhões de euros.

Saiba mais em: http://letstalkabouteupork.com/