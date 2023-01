Europa bate recordes de temperaturas elevadas

As temperaturas de janeiro atingiram o nível mais alto de todos os tempos em vários países da Europa. Os recordes nacionais caíram em oito países e os regionais em três.

Varsóvia, na Polónia, registrou 18,9° no domingo (a capital polaca na foto), dia 1 de janeiro, enquanto que Bilbao, na Espanha, registou 25,1° – mais de dez graus acima da média.

O clima ameno europeu ocorre quando a América do Norte enfrenta tempestades mais severas, dias depois que uma onda de frio mortal no inverno que provocou mais de 60 mortos.

Mas no lado europeu do Atlântico, o clima tem sido ameno em muitos lugares no início do ano.

As temperaturas na Holanda, Liechtenstein, Lituânia, Letônia, República Tcheca, Polónia, Dinamarca e Bielo-Rússia quebraram recordes nacionais. Os recordes da estação foram quebrados na Alemanha, França e Ucrânia.

A temperatura registrada em Varsóvia em 1º de janeiro foi 4 graus superior ao recorde anterior do mês, e a Bielorrússia registou uns surpreendentes 16,4 graus, cerca de 4,5° acima do recorde anterior.

Na Suíça, as temperaturas atingiram 20 graus e o clima quente afetou as estações de esqui nos Alpes.

No entanto, nem tudo está quente na Europa – temperaturas mais frias e neve estão previstas em partes da Escandinávia e Moscovo deve cair para -20°C no fim de semana.