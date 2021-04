Europa abre portas aos norte-americanos vacinados

Os turistas norte-americanos vacinados contra a covid-19 poderão viajar no verão para países da União Europeia (UE), garantiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Os norte-americanos, tanto quanto sei, usam vacinas que estão aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Isso irá permitir-lhes viajarem e moverem-se com liberdade”, afirmou Ursula von der Leyen, numa entrevista ao jornal “The New York Times”.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que “uma coisa é clara: os 27 Estados-membros aceitarão, incondicionalmente, todos aqueles que estiverem vacinados com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento”.

A Agência Europeia do Medicamento aprovou as vacinas desenvolvidas pelas farmacêuticas Moderna, Pfizer e BioNTech e Johnson & Johnson, as três que estão a ser administradas nos Estados Unidos da América.

No entanto, o “The New York Times” referiu que a presidente da Comissão Europeia não deu uma data exata ou mais detalhes sobre a reabertura da Europa aos turistas norte-americanos totalmente vacinados, e destacou que a última palavra será sempre de cada um dos 27 Estados-membros.

O Parlamento Europeu pretende aprovar em junho a versão final do certificado de vacinação, para ajudar a impulsionar a campanha de turismo estival.

Em 17 de março, a Comissão Europeia apresentou o certificado digital com a intenção de que esteja pronto antes do verão, para poder reativar as viagens nessa altura, um objetivo partilhado pelo setor da aviação, que pede agilidade aos Estados-membros na sua aprovação e implementação.

O executivo comunitário assegurou pretender ver reconhecidas apenas as vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento, embora tenha sublinhado que dará permissão aos governos para aceitarem outros fármacos, como a russa Sputnik V ou a chinesa Sinopharm.