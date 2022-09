Eurona entra no mercado português

A Eurona, empresa especializada em serviços e soluções de conectividade para áreas rurais e remotas, deu mais um passo no seu plano de expansão internacional com a entrada no mercado português. O objetivo é crescer no âmbito residencial e levar o seu serviço de Internet via satélite a locais sem ligação.

A estratégia de crescimento da Eurona no mercado português, que tem como objetivo aumentar o número de clientes com uma ligação por satélite de 100 Mb, não começa do zero. Tem como base a força no mercado de outros operadores já consolidados com os quais mantém uma estreita colaboração.

É o caso de Eutelsat, empresa francesa de telecomunicações que detém 39 satélites de comunicações, e com quem assinou um acordo em junho passado, através do qual transferiu para a Eurona mais de mil clientes na Península Ibérica.

Desta forma, a Eurona quer replicar no país vizinho a estratégia que tem levado a cabo em Espanha, onde é o primeiro operador a oferecer internet via satélite de 100 megabytes. O seu objetivo é trazer conectividade para as zonas rurais, isoladas e remotas de Portugal, reduzindo assim a clivagem digital que continua a funcionar como um travão ao progresso económico e social.

De acordo com o “Relatório de Banda Larga Fixa: Conectividade na Métrica da OCDE”, elaborado pela consultora The Competitive Intelligence Unit, 18,7% da população portuguesa, quase dois milhões de pessoas, não tem acesso a Internet de 100Mbps. Esta clivagem digital não afeta apenas os indivíduos do país vizinho, mas também as pequenas e médias empresas.

A Eurona confia que a sua estratégia de expansão em Portugal será favorecida pelo facto de Portugal ser um dos países com melhores frequências na gama de velocidades com mais de 100 Mbps, semelhantes às de Espanha, e, na Europa, apenas atrás da Suécia e da Bélgica.

De acordo com o CEO da Eurona, Fernando Ojeda, “a nossa entrada em Portugal ocorre também num contexto ideal, uma vez que o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PRR) desenvolvido pelo Governo português irá atribuir 15% desses fundos, num total de 2.460 milhões de euros, à transição digital”.

A entrada da Eurona em Portugal faz parte do plano de expansão internacional da empresa, que conta com mais de 40.000 clientes na América Latina, África e Europa, continente onde o país vizinho se junta agora a Espanha, Itália e Irlanda.