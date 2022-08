Desde o início das férias, talvez um pouco antes, todas as terças e sextas, faço uma aposta no Euromilhões e duas no Totoloto. Só depois das férias é que irei conferir se ganhei ou perdi.

Se Jesus for justo, dar-me-à pelo menos um primeiro prémio no Totoloto, se for generoso, irei ganhar o Euromilhões todas as semanas. Tipo “cada tiro cada melro”. Ainda para mais, descobri uma fulana muito antipática que vende jogo e eu acho que pessoas antipáticas dão-me sorte ao jogo, porque é preciso ter pachorra para se comprar o que quer que seja a alguém antipática.

Durante uns anos joguei na tabacaria de um tipo tão antipático, que quando lhe desejava um bom dia, ele contrapunha com um “diga” com ar de poucos amigos. Nem sei porque é que nunca me escurraçou quando lhe agradeci.

De qualquer maneira e se ganhar um prémio generoso, pago-vos um lanche nas Caraíbas.

Pedro Guimarães