O primeiro prémio do sorteio do Euromilhões desta terça-feira foi registado em Portugal, no concelho da Sertão, distrito de Castelo Branco.

A chave vencedora do sorteio desta terça-feira é 18 21 29 38 41 e as estrelas 1 e 11.

O primeiro prémio corresponde a um valor aproximado de 79 milhões de euros.