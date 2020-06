Eurodeputado desvincula-se do PAN

O PAN perde a representação no Parlamento Europeu com a desvinculação do seu único eurodeputado, Francisco Guerreiro, que passa a independente e integra o grupo dos Verdes Europeus/Aliança Livre Europeia.

Francisco Guerreiro, único eleito até hoje do Pessoas-Animais-Natureza para o Parlamento Europeu, deixa o partido por “divergências políticas” com a direção, como o afastamento de princípios fundadores e “a crescente e vincada colagem à esquerda”.

O PAN conseguiu eleger, pela primeira vez, um deputado ao Parlamento Europeu nas eleições europeias de 2019, com 5,08% dos votos.

Quanto às legislativas, o partido elegeu pela primeira vez em 2015, com 1,39% dos votos, colocando André Silva, o seu porta-voz, no hemiciclo de S.Bento.

Em outubro de 2019, o PAN aumentou a representação na Assembleia da República, passando de um único representante para um grupo parlamentar de quatro deputados, correspondentes a 3,3% dos votos.

Francisco Guerreiro, de 35 anos, anunciou a sua desvinculação do PAN num texto enviado à agência Lusa que assinala o percurso do eurodeputado na Europa.

No Parlamento Europeu conseguiu a 1ª vice-presidência da Comissão de Agricultura e do Desenvolvimento Rural, o lugar como efetivo nas comissões das Pescas e dos Orçamentos, a vice-presidência do intergrupo pela conservação e proteção do bem-estar animal, bem como a integração na aliança da FAO contra a fome e a má-nutrição no Parlamento Europeu.

“Tem-se destacado pela participação ativa quer no plenário em Bruxelas e Estrasburgo, quer enquanto relator e relator sombra de importantes relatórios como é o caso do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP)”, destaca a nota enviada à Lusa.

Francisco Guerreiro nasceu em Santiago do Cacém, a 12 de setembro de 1984, licenciou-se em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Educação de Coimbra e trabalhou como analista de estudos de mercado, e ‘project leader’ para a Comissão Europeia, até 2014.

