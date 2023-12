Eurodeputada portuguesa lidera missão do PE à Jordânia

A deputada europeia Isabel Santos, eleita pelo Partido Socialista, lidera a missão do Parlamento Europeu à Jordânia, agendada para 19-21 de dezembro, na qualidade de presidente da Delegação para as Relações com os Países do Maxerreque.

A 20 de dezembro, em Amã, decorrerá a 11ª Reunião Interparlamentar UE-Jordânia, além de reuniões institucionais com o Ministro dos Assuntos Políticos e Parlamentares, Haditha al Khraisheh, com o presidente do Senado, Faisal Al-Fayez, e com o presidente da Câmara dos Representantes, Ahmed Safadi.

O programa da missão contempla ainda a visita a um campo de refugiados palestinianos gerido pela UNRWA, próximo de Amã, e a um campo de refugiados sírios em Azraq, bem como contactos com ativistas, organizações não governamentais e sociedade civil.

Além da Reunião Interparlamentar UE-Jordânia, estará em agenda a situação no Médio Oriente nesta fase de conflito.