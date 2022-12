Eurodeputada grega detida e demitida por “trabalhar para o Qatar”

A vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili, está entre os cinco detidos na Bélgica no âmbito de uma investigação sobre alegado lóbi ilegal do Qatar para influenciar decisões políticas em Estrasburgo.

Eva Kaili, que ocupa uma das 14 vice-presidências do PE, foi detida esta sexta-feira e a sua casa alvo de buscas pelas autoridades, noticiaram os jornais “Le Soir” e “Knack”.

Em Atenas, o Partido Socialista Grego (Pasok-Kinal), do qual Kaili é membro, anunciou na noite de sexta que esta foi “demitida”.

Este Estado teria feito o pagamento de quantias substanciais de dinheiro, e oferecendo presentes importantes a terceiros, a pessoas com uma posição política ou estratégica importante dentro do Parlamento Europeu.

A polícia de Bruxelas realizou 16 buscas domiciliárias e efetuou as detenções, entre as quais o companheiro de Kaili, atual colaborador ligado ao grupo dos Socialistas e Sociais Democratas no PE, adiantaram as mesmas fontes.