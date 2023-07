Eurocidade Tui-Valença conquista peregrinos para Santiago de Compostela

A Eurocidade Tui-Valença é já o segundo ponto de partida de todos os peregrinos que rumam até Santiago de Compostela.

Entre janeiro e julho saíram desta Eurocidade, rumo a Santiago de Compostela, cerca de 21.000 peregrinos, reforçando a segunda posição no ranking de origem das peregrinações a seguir a Sarria (Galiza) com 58375 peregrinos. Em terceiro lugar surge o Porto com 15698.

O Caminho Português (Central), este ano, consolida a posição como o segundo percurso mais utilizado. Já o Caminho da Costa posiciona-se em terceiro lugar. Números muito positivos nestes dois percursos que tem a sua entrada na Galiza através da Eurocidade Tui-Valença, com a travessia da Ponte Internacional Centenária.

Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Itália estão no top 5 dos países de origem dos peregrinos

A Eurocidade Tui-Valença é a porta de entrada do Caminho Português para Santiago de Compostela na Galiza. Um traçado onde confluem os peregrinos do Caminho Português Central, do Caminho das Torres e do Caminho da Costa.

Valença proporciona uma experiência única aos peregrinos: a meio da ponte internacional, em pleno Caminho, é possível estar com um pé em Portugal e outro em Espanha, sobre o rio Minho, com a Catedral de Tui de um lado e a Fortaleza de Valença do outro.