Eurocidade Chaves-Verín cria protocolo de emergência

A eurocidade Chaves-Verín vai criar um protocolo de comunicação a nível de proteção civil municipal para “prevenir e antecipar situações de emergência” como o risco de inundações e incêndios nos dois territórios.

Em comunicado, a eurocidade que junta Chaves, no distrito de Vila Real, e Verín, na Galiza, explicou que “estabeleceu as primeiras linhas de orientação para dar início aos primeiros trabalhos, para se alcançar um acordo de colaboração a nível municipal, em matéria de Proteção Civil e Emergências”.

“Este acordo irá concentra-se principalmente na partilha de informações e na melhoria da resposta conjunta a inundações e incêndios (…) que não têm fronteiras”, destaca ainda.

Chaves e Verín, localidades separadas por 28 quilómetros, formam desde 2008 uma eurocidade, um projeto de cooperação transfronteiriço que envolve a partilha de um cartão de cidadão que dá acesso a piscinas, bibliotecas, eventos, formações ou concursos, bem uma agenda cultural e mais recentemente transportes.

Este novo protocolo, agora no âmbito da proteção civil, “será também articulado com as instituições regionais e nacionais da Galiza e de Portugal competentes na matéria”.

A eurocidade Chaves-Verín destaca ainda “a boa dinâmica de cooperação entre partes e o bom entendimento para trabalhar em conjunto”.

A eurocidade, que é também um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT), realizou hoje uma reunião por videoconferência para apresentação dos resultados de um relatório realizado por um perito jurídico sobre Proteção Civil e Emergências naquele território.

Este relatório, elaborado através do programa ‘B-Solutions’ da Comissão Europeia, foi apresentado pela perita jurídica Carmen José, que revelou as conclusões sobre os obstáculos detetados pelo grupo de trabalho, pode ler-se na nota de imprensa.

Entre os obstáculos expostos estão “as dificuldades dos meios de extinção em comunicar por rádio quando trabalham num incêndio na fronteira e o défice de informação partilhada disponível para fazer face a situações de emergência”.

A reunião foi liderada pelo presidente da Eurocidade Chaves-Verín e presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, e contou ainda com a vereadora responsável pela Proteção Civil da Câmara de Verín, Cándida Couñago, com o diretor do Serviço de Urgências da Galiza, Marcos Araújo, o Comandante Distrital das Operações de Socorro de Vila Real, Álvaro Ribeiro, e responsáveis das equipas de proteção civil municipais Sílvio Sevivas e Manuel Alfonso.

Em 12 de abril foi anunciada a primeira base aérea transfronteiriça entre Portugal e Espanha, que vai ficar instalada em Verín e permitir o combate aos incêndios florestais na fronteira, num investimento de nove milhões de euros.

“Esta instalação localizar-se-á em Verín [Espanha] e permitirá dar uma melhor e maior resposta ao risco de incêndio numa ampla área nos dois lados da fronteira”, tinha referido a Junta da Galiza, em comunicado.

O projeto Interlumes foi aprovado a 25 de março no âmbito do programa de cooperação Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem este projeto elencado no seu plano de atividades de 2021.

No resumo deste projeto, a ANEPC explicou que este assenta na defesa contra incêndio florestais na fronteira entre Portugal e Espanha por forma a potenciar as infraestruturas de apoio à utilização de meios aéreos.