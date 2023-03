Euro2024: resumo do primeiro dia de jogos de qualificação

A Inglaterra surpreendeu a Itália, em Nápoles, vencendo por 2-1, no único jogo entre equipas de topo do primeiro dia de jogos de qualificação para o Euro2024 de futebol.

Em Lisboa, Portugal também entrou com o ‘pé direito’, o que não tem sido costume nas fases de qualificação, com o 4-0 ao Liechtenstein a ser boa ‘prenda’ de chegada para o treinador Roberto Martínez, que contou com Cristiano Ronaldo, autor de dois dos golos.

Em Nápoles, outro jogador histórico brilhou: Harry Kane, a partir de agora melhor goleador isolado da história dos ‘Três Leões’, apontando de grande penalidade um dos golos aos transalpinos, por quem se estreou, também com golo, Mateo Retegui, ele que nasceu na Argentina e joga no campeonato desse país, mas optou por representar Itália.

Os ingleses chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0, com Declan Rice a abrir, aos 13, e Kane a ampliar, aos 44, de grande penalidade. Sem desanimar, a Itália relançou o jogo depois do intervalo e reduziu aos 56, tudo fazendo para chegar ao empate, sobretudo depois da expulsão de Luke Shaw (80).

Kane, que já tinha tentado o golo no lance em que foi Rice a marcar, conseguiu o feito histórico de marcar o seu 54.º golo pela seleção, ‘desempatando’ com Wayne Rooney. O próprio goleador do Tottenham ‘ganhou’ o penálti, em lance disputado com Di Lorenzo, que fez mão.

Muito resiliente, a Itália atacou bem na segunda parte e chegou ao golo através do seu italo-argentino, a concluir com ‘frieza’, com o pé direito, um centro bem medido de Lorenzo Pellegrini.

Luke Shaw viu dois cartões amarelos, entre os minutos 78 e 80, deixando a Inglaterra fragilizada para os últimos minutos, em que o sufoco foi grande, mas os golos dos locais não apareceram.

Os ingleses, que ‘pararam de jogar’ ao intervalo, a segurar a vantagem, terminaram em verdadeiro ‘suplício’.

O jogo contou para o Grupo C, tal como o Macedónia do Norte-Malta, que os locais ganharam, por 2-1.

O Grupo J viu a estreia do espanhol Roberto Martínez ao comando dos lusos, com Cristiano Ronaldo a titular e a marcar dois dos golos, um de penálti e outro de livre direto em ‘formato míssil’, que o guarda-redes adversário não segurou.

‘CR7’ viria a sair, para dar lugar ao seu provável sucessor no ataque de Portugal, Gonçalo Ramos, quando o 4-0 já estava feito.

Roberto Martínez vem de uma bem sucedida carreira como técnico da Bélgica, onde orientou uma geração de ‘ouro’ e onde apostou forte no esquema de três centrais, que parece querer ‘importar’ para Portugal.

Sem grandes ‘roturas’ em relação às últimas convocatórias de Fernando Santos, a seleção lusa esteve bem e venceu confortavelmente com os golos de João Cancelo (08), Bernardo Silva (47) e Cristiano Ronaldo (51, de grande penalidade, e 63).

Para o Grupo J, também, a Bósnia-Herzegovina venceu a Islândia, por 3-0, com tentos de Krunic, aos 14 e 40, e Dedic, aos 63, e a Eslováquia cedeu um ‘nulo’ (0-0) na receção ao Luxemburgo.

O outro grupo hoje em ação foi o H, em que sobressaiu a vitória firme da Dinamarca sobre a Finlândia, por 3-1, com ‘hat-trick’ de Hojlund. Antman marcou o golo finlandês.

O benfiquista Alexander Bah foi titular na defesa da Dinamarca, tendo feito a assistência para o tento inaugural.

A Eslovénia ganhou por 2-1 no Cazaquistão, enquanto a Irlanda do Norte foi a São Marino vencer por 2-0.

Na sexta-feira, arrancam os grupos B, E, F e G, com um França-Países Baixos e um Suécia-Bélgica no ‘cartaz’, além do especialmente ‘interessante’ para os portugueses República Checa-Polónia, que marca o início de Fernando Santos, o anterior técnico dos lusos, à frente do conjunto polaco.