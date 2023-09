Euro2024: resultados do fim de semana e a queda de um selecionador

Os Países Baixos venceram a República da Irlanda, por 2-1, em Dublin, e chegaram ao segundo lugar do Grupo B, mas não sem evitarem um susto.

A seleção dirigida por Ronald Koeman tem estado sob enorme pressão face a resultados menos positivos (regista agora três vitórias em seis jogos) e o golo inaugural de Adam Idah, de penálti, ao minuto 4, não ajudou.

Mas a grande supresa do fim de semana teve como protagonista a Alemanha. A Mannschaft foi goleada pelo Japão, por 1-4, em jogo particular e Hansi Flick, o selecionador, foi despedido. Julian Nagelsmann, de 36 anos, sem clube desde a saída do Bayern, e Louis Van Gaal, de 72 anos, também livre, são dois dos nomes que agradam aos responsáveis da Federação Alemã de Futebol para contrato imediato já que o Euro2024 será disputado em terras germânicas.

A Polónia, liderada por Fernando Santos, sofreu um tremendo revés na qualificação para o Europeu-2024, ao perder na Albânia por 2-0, golos de Asani (37) e Daku (62). Com esta derrota, a Seleção polaca mantém a penúltima posição do Grupo E, com 6 pontos em 5 jogos. A Albânia lidera com 10, seguida pela República Checa e Moldávia, ambas com 8. O último classificado é as Ilhas Faroé com 1 ponto.

A Dinamarca venceu este domingo a Finlândia por 1-0 no Olympiastadion de Helsínquia e assumiu a liderança do Grupo H de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024. O único golo da partida chegou apenas perto do fim, aos 86 minutos, por intermédio de Pierre-Emile Hojbjerg, a passe do lateral Joakim Maehle. A Dinamarca é agora líder com 13 pontos, mais um do que Finlândia e Cazaquistão, e dois do que a Eslovénia.

Macedónia do Norte e Itália empataram 1-1, em jogo do Grupo C de apuramento para o Euro-2024, que deixou a equipa de Luciano Spalletti no terceiro lugar, com 4 pontos em três jogos.

Spalletti, de 64 anos, ex-Nápoles, sucedeu a Roberto Mancini e fez a estreia como selecionador de Itália sem a capacidade de saborear a ‘vendetta’ frente ao adversário que deixou os transalpinos de fora do Mundial2022.

Resultados dos jogos da quinta e sexta jornadas de qualificação para o Campeonato da Europa de futebol de 2024:

5.ª JORNADA (07, 08 e 09 set)

– Quinta-feira, 07 set:

Grupo B:

França – República da Irlanda, 2-0

Países Baixos – Grécia, 3-0

Grupo E:

República Checa – Albânia, 1-1

Polónia – Ilhas Faroé, 2-0

Grupo G:

Lituânia – Montenegro, 2-2

Sérvia – Hungria, 1-2

Grupo H:

Cazaquistão – Finlândia, 0-1

Eslovénia – Irlanda do Norte, 4-2

Dinamarca – San Marino, 4-0

– Sexta-feira, 08 set:

Grupo A:

Geórgia – Espanha, 1-7

Chipre – Escócia, 0-3

Grupo D:

Croácia – Letónia, 5-0

Turquia – Arménia, 1-1

Grupo J:

Bósnia-Herzegovina – Liechtenstein, 2-1

Luxemburgo – Islândia, 3-1

Eslováquia – Portugal, 0-1

– Sábado, 09 set:

Grupo C:

Ucrânia – Inglaterra, 1-1

Macedónia do Norte – Itália, 1-1

Grupo F:

Azerbaijão – Bélgica, 0-1

Estónia – Suécia, 0-5

Grupo I:

Andorra – Bielorrússia, 0-0

Roménia – Israel, 1-1

Kosovo – Suíça, 2-2

6.ª JORNADA (10, 11 e 12 set)

– Domingo, 10 set:

Grupo B:

República da Irlanda – Países Baixos, 1-2

Grécia – Gibraltar, 5-0

Grupo E:

Ilhas Faroé – Moldova, 0-1

Albânia – Polónia, 2-0

Grupo G:

Montenegro – Bulgária, 2-1

Lituânia – Sérvia, 1-3

Grupo H:

Cazaquistão – Irlanda do Norte, 1-0

Finlândia – Dinamarca, 0-1

San Marino – Eslovénia, 0-4