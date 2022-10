Euro2024: Portugal esmaga Turquia na qualificação

Portugal venceu esta quinta-feira, em Matosinhos, a Turquia, por 44-27 (24-12 ao intervalo), no seu primeiro jogo do grupo 1 da ronda de qualificação para o Europeu de andebol masculino de 2024.

Num jogo sem grande história, a seleção portuguesa vincou logo na primeira parte o seu poderio, ante um opositor frágil e que acumulou erros, em especial muitas perdas de bolas, que lhe custaram vários golos de contra-ataque. Esta vitória tem um sabor extra, por ser a mais expressiva em jogos oficiais de Portugal.

O vencedor deste jogo jamais esteve em causa e o melhor que a Turquia conseguiu foi uma igualdade a três golos, que Portugal desfez rapidamente com a sua força atacante e acerto defensivo, marcando sete golos sem resposta e colocando o resultado em 10-3.

O técnico da Turquia recorreu a um primeiro ‘timeout’ para tentar manter a sua equipa ligada ao jogo, mas sem êxito, porque Portugal continuou a sua marcha triunfal e Francisco Costa aproveitou um livre de sete metros para fazer o 17-7.

A qualidade geral de Portugal, tanto na defesa como no ataque, foi um problema para o qual a Turquia jamais encontrou uma solução capaz e isso foi-se refletindo no marcador, que ao intervalo registava já 24-12.

Depois de um primeiro tempo autoritário, Portugal regressou para a segunda metade do encontro com um ritmo menos intenso e isso permitiu ao conjunto turco respirar um pouco melhor.

O treinador português, Paulo Pereira, aproveitou o ensejo para rodar toda a equipa, e isso poderá explicar o facto de a equipa ter marcado menos golos neste período e sofrido também mais.

A Turquia tentou resistir e, já sem nada a perder, apostou até no 7×6, mas foi em vão, porque a diferença entre as duas seleções é muito grande, com vantagem clara para a de Portugal, que controlou sempre o jogo, mesmo sem forçar o andamento.

Com o Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos bem recheado de público, a segunda metade deste jogo decorreu num clima tranquilo, sem emoção, e a dada altura o interesse residiu em saber os números finais.

Portugal apontou 44 golos e a Turquia ficou-se pelos 27, o que resultou numa goleada histórica que retrata o que foi o jogo e o abismo de qualidade coletiva e individual que separa os dois conjuntos. Francisco Costa, de 17 anos, foi o melhor marcador do encontro, com sete golos.

O próximo adversário português nesta ronda de qualificação é o Luxemburgo e o encontro terá lugar já no dia 16, naquele país. A Macedónia do Norte é a outra seleção que se encontra no grupo de Portugal.

Os dois primeiros de cada grupo de apuramento juntam-se na fase final à anfitriã, Alemanha, e à Suécia, Espanha e Dinamarca, as três primeiras classificadas do Europeu de 2022, qualificando-se ainda os quatro melhores terceiros classificados.

#portugalpositivo