Euro2024: Polónia de Fernando Santos perde na Moldávia

Portugal tenta, em Reiquiavique, perante a Islândia, fugir na liderança do Grupo J e ficar mais perto do Euro2024 de futebol, no encontro que vai marcar a internacionalização 200 de Cristiano Ronaldo. O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, tem transmissão em direto na RTP1 e relato na Antena 1, com arbitragem do alemão Daniel Siebert.