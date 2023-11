Euro2024: Luxemburgo é surpreendente terceiro do grupo de Portugal

Portugal fechou só com vitórias o apuramento para o Euro2024 de futebol, vencendo a Islândia (2-0) no fecho do Grupo J.

No Estádio José Alvalade, a seleção lusa, orientada por Roberto Martínez, marcou o primeiro por intermédio de Bruno Fernandes, aos 37 minutos, e ampliou a vantagem na segunda parte, com um golo de Ricardo Horta, aos 66.

Foi a exibição dominadora que se esperava, mesmo com seis ‘mudanças’ na equipa titular, com João Mário (FC Porto) em estreia a ttitular, e o resultado até podia ser mais avultado, numa campanha que culminou em 36 golos marcados e apenas dois sofridos, ambos marcados pela segunda classificada, e também apurada, Eslováquia.

Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, fechou pela primeira vez uma qualificação só com vitórias e venceu o grupo com 30 pontos, enquanto a Eslováquia, também apurada, ficou em segundo com 22, tendo ganho em casa da Bósnia e Herzegovina (2-1).

Na 205.ª internacionalização de Ronaldo, não foi o capitão a marcar, mas antes Bruno Fernandes, único titular em todos os jogos da fase de qualificação por Portugal, após um passe de de Bernardo Silva, antes de o substituto Ricardo Horta ‘acabar’ um lance em que o ‘7’ esteve perto de marcar.

Em Zenica, um autogolo de Hrosovsky, aos 49, adiantou os bósnios, mas três minutos depois o avançado do Boavista Bozenik empatou a contenda, com Satka a fazer o 2-1 final aos 71.

No Liechtenstein, a expulsão de Daniel Sinani logo aos cinco minutos não impediu o Luxemburgo de ganhar, graças a um tento de Rodrigues, aos 69, deixando a equipa da casa com o pleno de derrotas.

Os luxemburgueses ficaram em terceiro com 17 pontos, a cinco da qualificação direta, mas tinham já o play-off garantido antes de entrarem em campo. A Islândia foi quarta, com 10, e a Bósnia quinta, com nove.