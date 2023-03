Euro2024: Islândia dá sete ao Liechtenstein

No grupo de Portugal de qualificação para o Euro-2024, a Islândia, que tinha perdido 0-3 na Bósnia, foi vencer ao terreno do Liechtenstein por módicos 7-0, ou seja, números bem mais expressivos do que os 4-0 aplicados por Portugal à mesma equipa, na quinta-feira, em Alvalade.

A Islândia ‘só’ vencia por 2-0 ao intervalo, mas na segunda parte foi sempre a somar. Os golos foram assinados por Olafsson (3’), Haraldsson (38’), Gunnarsson (48’, 68’ e 73’, este de penálti), Gudjohnsen (85’) e Ellertsson (87’).