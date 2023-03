Euro2024: Espanha perde com Escócia e queixa-se de antijogo

Rodri, médio do Manchester City, não conseguiu esconder uma certa ‘azia’ pela derrota da Espanha, por 0-2, em Glasgow, na segunda jornada do apuramento para o Euro-2024. O antigo jogador do Atlético de Madrid foi titular e criticou a postura da seleção da casa.

«Concedemos dois golos fáceis, mas criámos o suficiente para ganhar. Esta é a forma de jogar deles, mas, para mim, é lixo. Estão sempre a perder tempo, a provocar o adversário, a cair no chão. Para mim, isto não é futebol, o árbitro devia ter tido mão nisto, mas não fez nada. Aprendemos a lição para o próximo jogo com eles», disse Rodri à BBC, pedindo calma nas críticas após o desaire, naquele que foi o segundo jogo de Luis de la Fuente como selecionador espanhol.

«Não queiramos começar já com as dúvidas, por favor. Obviamente que o resultado conta muito no futebol, mas foram erros pontuais que nos penalizaram. Todos perdem aqui, é uma questão coletiva», acrescentou.