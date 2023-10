Euro2024: Espanha, Escócia e Turquia apuradas

Espanha, Escócia e Turquia garantiram este domingo o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, juntando-se a Portugal, Bélgica, França e à anfitriã Alemanha.

Dois dias depois de lusos, belgas e franceses, os espanhóis selaram o apuramento no Grupo A, ao vencerem na Noruega por 1-0, com um tento de Gavi (49 minutos), resultado que afastou os nórdicos, de Erling Haaland, e qualificou também a Escócia.

No Grupo D, a Turquia também assegurou a presença no Alemanha2024, ao golear em casa a Letónia por 4-0, com golos de Yunus Akgün, aos 58 minutos, Cenk Tosun, aos 84 e 90+2, e Kerem Aktürkoglu, aos 88.

A Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, vai somar a 12.ª presença, e oitava consecutiva, a Escócia, que nunca passou a fase de grupos, cumprirá a quarta, e segunda seguida, e a Turquia, semifinalista em 2008, a sexta, e terceira de ‘rajada’.

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes três vagas sairão dos ‘play-offs’, a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das três principais ligas da Liga das Nações (A, B e C) que não conseguirem o apuramento direto.

A fase final do próximo Europeu realiza-se na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho de 2024.