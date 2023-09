Euro2024: dia de recordes para Luxemburgo, Espanha e… Portugal

A vitória do Luxemburgo sobre a Islândia permitiu-lhe somar dez pontos e ficar a meio do Grupo J, igualando o seu melhor resultado de sempre em fases de qualificação para um Europeu ou um Campeonato do Mundo.

Os luxemburgueses “despacharam” a outrora poderosa Islândia por 3-1 em jogo disputado no grão-ducado.

Entretanto, Álvaro Morata marcava um “hat-trick” e Lamine Yamal fazia história. O capitão da seleção de Espanha, Morata, fez três golos, mas foi Yamal, do Barcelona, ​​que marcou a noite de Euro com um golo de estreia aos 16 anos.

O golo de Yamal tornou-o no mais jovem marcador de sempre numa fase de qualificação para um Euro, aos 16 anos e 57 dias. O mais jovem anterior tinha sido Gareth Bale, marcador do País de Gales na derrota por 5-1 com a Eslováquia, quando tinha 17 anos e 83 dias, em outubro de 2006.

A Escócia manteve um registo 100 por cento vitorioso após cinco jogos, ao derrotar o Chipre por 3-0. A equipa de Steve Clarke tem uma vantagem notável de nove pontos sobre a Espanha, que tem dois jogos a menos, e 11 sobre as outras equipas do seu grupo.

A Croácia foi a equipa mais feliz do Grupo D, com Bruno Petković a marcar dois golos na vitória, enquanto as nações imediatamente acima e abaixo deles, Turquia e Arménia, empataram entre si.

Entretanto Portugal com a vitória sobre a Eslováquia iniciou uma campanha de qualificação para um Europeu com cinco vitórias consecutivas pela primeira vez. Além disso, a equipa das quinas venceu dez dos últimos 11 jogos preliminares fora de casa na competição.

Recorde-se que Bruno Fernandes marcou o único golo do Portugal-Eslováquia, garantindo assim uma confortável primeira posição no grupo de apuramento.